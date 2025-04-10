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"أحدهم استهلاكه للأهلي".. ماذا ينتظر زيزو في الزمالك بعد قرار التجميد؟

09:00 ص الخميس 10 أبريل 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    زيزو
  • عرض 19 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 19 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 19 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 19 صورة
    زيزو
  • عرض 19 صورة
    زيزو
  • عرض 19 صورة
    زيزو
  • عرض 19 صورة
    زيزو
  • عرض 19 صورة
    زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد مصطفى زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 19 صورة
    أحمد سيد زيزو
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ينتظر الجميع موقف أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، مع الأبيض، بعدما وصلا الطرفين لطريق مسدود بسبب عدم تجديد عقده.

وقرر نادي الزمالك، تجميد اللاعب واستبعاده من قائمة الفريق أول أمس الثلاثاء، بعد كشف توقيعه للنادي الأهلي، حسب مصادر الزمالك.

وحاول نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، من أجل تجديد عقد زيزو، الذي ينتهي بنهاية الموسم ولكنه فشل، لعدم الوصول لاتفاق مادي بين الطرفين.

ووفقا لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك أكد أن هناك حالة من الانقسام داخل الزمالك حول مصير زيزو في الفترة المقبلة، بعد قرار تجميده من المشاركة في المباريات.

أوضح أن البعض يتمسك بأمل 10% لتجديد عقده.. والبعض الأخر يرى أنه ضرورة إعادته للمباريات مرة أخرى واستهلاكه لآخر لحظة قبل رحيله للمنافس.

واختتم أن الرأي الأخر يرى ضرورة، تحويله للتحقيق وإجباره على المران منفردا بشكل يومي في السابعة صباحا.

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