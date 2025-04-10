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موقف رمضان وإبراهيم عادل؟.. كيف يستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي؟

08:00 ص الخميس 10 أبريل 2025
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  • عرض 14 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    فريق بيراميدز بقميص الراحل أحمد رفعت
  • عرض 14 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 14 صورة
    فريق بيراميدز
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يستعد الفريق الأول لنادي بيراميدز لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4\3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني، التحضير لمواجهة الأهلي في الدوري بدون راحة بعد العودة من المغرب.

فريق بيراميدز خاض مرانه في الثامنة مساء أمس الأربعاء، بملعب الدفاع الجوي، فور الوصول من المغرب بعد مواجهة الجيش الملكي، من أجل زيادة التركيز على مواجهة الأهلي.

وخضع الثنائي رمضان صبحي وإبراهيم عادل لجلسات تأهيل من تجهيزهم بشكل تام لمواجهة الأهلي، بعدما تم استبعادهم من مواجهة الفريق المغربي الماضية لشعورهم بحالة إجهاد.

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