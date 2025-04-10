4 صفقات حسمها الخطيب للأهلي خلال الموسم الحالي

كتبت-هند عواد:

حسم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، صفقة انتقال أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى القلعة الحمراء، لتنضم إلى مجموعة من الصفقات التي تدخل فيها الخطيب بنفسه خلال الموسم الحالي.

زيزو يوقع للأهلي في منزل الخطيب

قال الإعلامي المصري إبراهيم فايق، إن زيزو وقع عقد انتقاله إلى النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر.

وفسر: "الخطيب كلف وكيل اللاعبين نادر شوقي بالتفاوض مع زيزو، وبالفعل تمت الأمور، وتم توقيع العقود في منزل محمود الخطيب".

الخطيب يحسم صفقة تريزيجيه

عاد محمود حسن تريزيجيه ليرتدي قميص النادي الأهلي، بعد 10 سنوات من رحيله، لينضم إلى الكتيبة الحمراء في كأس العالم للأندية، وذلك بعدما قاد الخطيب المفاوضات بنفسه، وفقا للإعلامي خالد الغندور.

الخطيب يتدخل في صفقة أحمد رضا

كان أحمد رضا لاعب الأهلي المنضم في الانتقالات الماضية من بتروجيت، من ضمن الصفقات التي حسمها محمود الخطيب بنفسه، إذ أنه ذهب إلى مقر نادي بتروجت؛ حيث جلس مع مسؤولي النادي البترولي وقاد المفاوضات المالية معهم، لينضم اللاعب إلى الأحمر مقابل 30 مليون جنيه بدلا من 50 مليون.

مكالمة الخطيب تحسم صفقة العش

كانت مكالمة محمود الخطيب مع مالك نادي زد، سببا في حسم صفقة مصطفى العش إلى الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر (أي لنهاية الموسم).

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