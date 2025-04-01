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الأول في مسيرته.. محمد هاني يحقق رقما تاريخيا مع الأهلي

10:38 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

حقق محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقما تاريخيا رفقة الأحمر في البطولات الإفريقية.

وافتتح محمد هاني التسجيل للأهلي في شباك الهلال السوداني، خلال المباراة التي تجمع بينهما حاليا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر هذا الهدف الذي أحرزه محمد هاني، أول أهدافه في البطولات الأفريقية بقميص الأهلي، ليصل إلى 7 سابع أهدافه مع الفريق.

ويلعب هاني مباراته رقم 346 مع الأهلي، وسجل خلال تلك المباريات 7 أهداف وصنع 23.

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