"الحكام المصرية عليهم سكر دلوقتي؟".. وائل جمعة يعلق على انسحاب الأهلي من مباراة الزمالك
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
كتب - محمد القرِش:
علق اللاعب السابق لنادي الأهلي ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" حاليا، وائل جمعة، على قرار انسحاب المارد الأحمر من مباراة القمة ضد الزمالك.
وقال جمعة عبر قناة بي إن سبورت: "اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة أمام الزمالك كان خاطئًا لأنه منح المنافسين الأمل في التتويج بالدوري".
وأضاف: "من الصعب على الأهلي تعويض فارق النقاط، وكان في استطاعته الفوز بمباراة القمة بأي طاقم تحكيم، ومش الأهلي اللي ياخد قرار ويرجع فيه".
وأوضح: "كانت هناك نغمة أن الأهلي نادي الدولة، وتأكد الجميع الآن أن هذا الأمر ليس صحيحا".
واختتم ساخرا: "دلوقتي الحكام المصرية (حلوين وعليهم سكر؟)".
ويلاقي الأهلي نظيره الهلال السوداني اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
اقرأ أيضًا:
جماهير الهلال السوداني ترفع لافتة شكر لمصر من مباراة الأهلي (صور)
رد فعل مفاجئ من محمد صلاح تجاه مؤثرة عبر "إنستجرام" (فيديو)
فيديو قد يعجبك: