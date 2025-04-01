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"الحكام المصرية عليهم سكر دلوقتي؟".. وائل جمعة يعلق على انسحاب الأهلي من مباراة الزمالك

08:57 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    وائل جمعة
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    وائل جمعة
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    وائل جمعة
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    وائل جمعة
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    خلال انسحاب الأهلي في مباراة القمة
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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    الزمالك
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
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كتب - محمد القرِش:

علق اللاعب السابق لنادي الأهلي ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" حاليا، وائل جمعة، على قرار انسحاب المارد الأحمر من مباراة القمة ضد الزمالك.

وقال جمعة عبر قناة بي إن سبورت: "اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة أمام الزمالك كان خاطئًا لأنه منح المنافسين الأمل في التتويج بالدوري".

وأضاف: "من الصعب على الأهلي تعويض فارق النقاط، وكان في استطاعته الفوز بمباراة القمة بأي طاقم تحكيم، ومش الأهلي اللي ياخد قرار ويرجع فيه".

وأوضح: "كانت هناك نغمة أن الأهلي نادي الدولة، وتأكد الجميع الآن أن هذا الأمر ليس صحيحا".

واختتم ساخرا: "دلوقتي الحكام المصرية (حلوين وعليهم سكر؟)".

ويلاقي الأهلي نظيره الهلال السوداني اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وائل جمعة الأهلي الزمالك أزمة مباراة القمة انسحاب الأهلي الدوري المصري
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