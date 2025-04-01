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مصدر: طاقم تحكيم أجنبي من "الصفوة" لمباراة الأهلي وبيراميدز

07:25 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

الأهلي وبيراميدز 2_4

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كتب - مراسل مصراوي:

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرية برئاسة، هاني أبو ريدة، تعيين طاقم حكام أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر "لمصراوي" إن مجلس إدارة اتحاد الكرة أوصى رئيس لجنة الحكام، أوسكار رويز، باستقدام طاقم حكام أجنبي من حكام "الصفوة" لإدارة مباراة بيراميدز والأهلي بالدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 12 أبريل الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء.

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