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"الصفا ثانوية بنات".. الحضري يعلن مشاركته في أحد أفلام عيد الفطر

07:16 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري وعلي ربيع
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري ينضم لفريق فيلم الصفا الثانوية بنات
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري في عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري
  • عرض 10 صورة
    احتفال عصام الحضري
  • عرض 10 صورة
    احتفال عصام الحضري فوق العارضة
  • عرض 10 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
  • عرض 10 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
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كتبت-هند عواد:

أعلن عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، مشاركته في فيلم سينمائي رفقة كوكبة من النجوم، يعرض خلال عيد الفطر.

ونشر الحضري مقطع فيديو للإعلان التشويقي لفيلم "الصفا ثانوية بنات"، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، وكتب: "انتظروني في شكل جديد و تجربة جديدة مع أحمد السبكي و كريم أحمد السبكي و كوكبة من نجوم الفن و السينما فيلم عيد الفطر الصفا ثانوية بنات".

وسبق لعصام الحضري الظهور كضيف شرف في مسلسل "اللعبة 4" عام 2023، وفيلم "الزمهلوية" عام 2008.

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عصام الحضري عصام الحضري في السينما الصفا ثانوية بنات
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