"الصفا ثانوية بنات".. الحضري يعلن مشاركته في أحد أفلام عيد الفطر

كتبت-هند عواد:

أعلن عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، مشاركته في فيلم سينمائي رفقة كوكبة من النجوم، يعرض خلال عيد الفطر.

ونشر الحضري مقطع فيديو للإعلان التشويقي لفيلم "الصفا ثانوية بنات"، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، وكتب: "انتظروني في شكل جديد و تجربة جديدة مع أحمد السبكي و كريم أحمد السبكي و كوكبة من نجوم الفن و السينما فيلم عيد الفطر الصفا ثانوية بنات".

انتظروني في شكل جديد و تجربة جديدة مع احمد السبكي و كريم احمد السبكي و كوكبة من نجوم الفن و السينما 🔥فيلم عيد الفطر

الصفا ثانوية بنات ✌🏼😉#عصام_الحضري #عيد_الفطر #السبكي #افلام_السبكي #افلام_عيدالفطر pic.twitter.com/y4aJE77IfG — Essam El-Hadary (@ElHadary) March 31, 2025

وسبق لعصام الحضري الظهور كضيف شرف في مسلسل "اللعبة 4" عام 2023، وفيلم "الزمهلوية" عام 2008.

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