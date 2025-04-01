عمر جابر: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ستيلينبوش لتسهيل مهمتنا في الإياب

كتب ـ رامي بشاي:

قال لاعب نادي الزمالك، عمر جابر، إن مباراتهم أمام نظيرهم ستيلينبوش الجنوب أفريقي مهمة جدًا بالنسبة لهم، مشيدًا بقدرات الخصم.

ويحل فريق الزمالك عند الثالثة عصر يوم غد الأربعاء على نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ذهاب دور ربع نهائي الكونفدر الية.

وأضاف جابر خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء الذي تم عقده اليوم الثلاثاء:"المباراة مهمة جداً للزمالك، ونعلم أن كرة القدم في جنوب أفريقيا جيدة جداَ وتطورت كثيراً، وسنواجه فريق جيد غداً".

وأضاف عمر جابر:"سنبذل قصارى جهدناً في اللقاء، خاصة وأن أول مباراة في دور الثمانية خارج ملعبنا، ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد كي تكون مهمتنا أسهل في لقاء العودة، وسنبذل أقصى جهد للفوز غداً".

وأتم الظهير الأيمن لفريق الزمالك تصريحاته بالتشديد على أن هناك تركيز شديد من الجميع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، مؤكدًا على احترام الزمالك للفريق المنافس.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك و ستيلينبوش في السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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