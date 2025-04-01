بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا.. أحمد الكاس: القادم صعب

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاماً، إنه سيجلس مع اللاعبين لتصحيح بعض الأخطاء التي حدثت خلال مباراة جنوب أفريقيا.

وخسر منتخب مصر تحت 17 عاماً برباعية مقابل 3 أهداف مساء أمس الإثنين على يد نظيره الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما.

وأضاف الكاس في تصريحات أوردها الاتحاد المصري لكرة القدم عقب الملقاء:"المباريات المقبلة صعبة ولكننا سنبحث عن كيفية تحقيق الفوز، سيكون هناك جلسة مع اللاعبين من أجل الحديث عن بعض الأخطاء التي حدثت أمام جنوب أفريقيا".

وأتم مدرب منتخب مصر تحت 17 عاماً تصريحاته بقوله:"يتبقى مباراتين في دور المجموعات وسنحاول بشكل كبير لتحقيق نتائج إيجابية".

ويقع منتخب مصر بمجموعة تضم منتخبات: بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا والكاميرون.

اقرأ أيضَا:

وفاة ملاكم نيجيري خلال نزال في غانا (فيديو)

مصدر يكشف حقيقة رفض هيثم حسن تمثيل تونس لصالح منتخب مصر ـ خاص