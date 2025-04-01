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حل الرابطة أو إلغاء الدوري.. تعليق مثير من ماجد سامي على أزمة مباراة القمة

12:02 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة

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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة عن الأزمة المثارة في الفترة الماضية بخصوص مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك بعد قرار الرابطة الأخير بتعديل العقوبات.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق انسحاب الأهلي من القمة واعتباره خاسرًا مع خصم 3 نقاط بنهاية الموسم، قبل ان تقوم بتعديل قرارها وتكتفي بهزيمته دون خصم نقاط بنهاية الموسم.

في هذا السياق، كتب ماجد سامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

" سيكون تعديل قرارات الرابطة فيما يخص مباراة القمة، هو الخطوة التب ستؤدي في النهاية لإلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم، وربما حل الرابطة من الأساس".

وكانت الساعات الماضية قد شهدت حالة من الغضب لدي مسؤولي الزمالك وبيراميدز بعد تعديل قرارات الرابطة ضد الأهلي، حيث أعلن الناديان في أكثر من بيان رسمي تصعيدهم للأزمة وتمسكهم بتطبيق اللائحة على جميع الأندية.

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ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك حل الرابطة أو إلغاء الدوري
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