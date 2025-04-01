3 تحديات للأهلي أمام الهلال السوداني

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق الأهلي عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء نظيره الهلال السوداني في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الذي تأهل كمتصدر.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق الهلال لدور ربع النهائي متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن مولودية الجزائر الذي حلّ وصيفًا.

ويدخل الأهلي اللقاء تحت قيادة كولر ونصب أعينه عدة أهداف نستعرض أبرز 3 منها:

1) تأمين مباراة الإياب

يرغب لاعبو الأهلي تحت قيادة كولر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال لتأمين فرصهم في التأهل؛ خاصة وأن مباراة الإياب ستقام يوم الثلاثاء المقبل في موريتانيا؛ حيث يخوض فريق الهلال السوداني مبارياته بسبب الأوضاع في بلاده.

2) الظهور الأول بعد غياب

ولم يخض القوام الأساسي لفريق الأهلي أي مباراة رسمية منذ فوزه على فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين يوم 5 مارس الجاري ضمن منافسات الموسم الجاري من الدوري؛ إذ انسحب بعد ذلك من مواجهة الزمالك في الجولة الأولى من مجموعة التتويج بالدوري ثم خاض مباراتين بفريق يغلب عليه عناصر مواليد 2005 ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر لذا ينتظر الجميع الظهور الأول للاعبي الأهلي الذي سيكون تحديًا أمامهم الظهور بدنيًا وفنيًا بصورة لائقة.

3) بسط السيطرة

سيكون التحدي الثالث أمام الأهلي هو تحقيق الفوز لبسط السيطرة في تاريخ مواجهاته أمام الهلال، إذ سبق وتقابلا في 12 مباراة من قبل بمختلف البطولات حسم الأهلي الفوز في 5 مباريات، فيما تلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات وحضر التعادل في 4 مباريات بين الفريقين.

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