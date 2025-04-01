154 مباراة.. أرقام وبطولات كولر مع الأهلي قبل صدام الهلال السوداني

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، لقيادة الفريق لمهمة جديدة مساء اليوم الثلاثاء، حين يستضيف الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أرقام وبطولات مارسيل كولر مع الأهلي كالتالي:

منذ تولي السويسري مارسيل كولر قيادة النادي الأهلي، حقق الفريق تحت قيادته نتائج مميزة وأرقامًا بارزة على مختلف الأصعدة.

وخاض الأهلي تحت قيادة كولر 154 مباراة، تمكن من الفوز في 106 لقاءات، بينما انتهت 30 مباراة بالتعادل، وتلقى 18 هزيمة فقط.

وسجل لاعبوه 302 هدف واستقبلت شباكه 119 هدفًا، فيما نجح الفريق في الخروج بشباك نظيفة في 84 مباراة، وكان أكبر انتصار حققه أمام شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة (6-1)، بينما كانت أكبر خسارة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة (5-2).

وعلى مستوى البطولات، استطاع كولر أن يضيف 11 لقبًا إلى خزائن الأهلي، حيث تُوج بالسوبر المحلي أربع مرات، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، والدوري الممتاز مرتين، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. أرقام وإنجازات جعلت كولر أحد أبرز المدربين في تاريخ القلعة الحمراء.

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