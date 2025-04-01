القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء أمام ضيفه الهلال السوداني في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويشهد التشكيل المتوقع للأهلي الظهور الأول للمحترف السلوفيني بصفوف الأهلي جراديشار بدوري أبطال أفريقيا، فيما مازال يفاضل كولر بين كريم الدبيس ويحيى عطية الله.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكو ن من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أشرف داري - كريم الدبيس (يحيى عطية الله).

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - نيتس جراديشار - وسام أبوعلي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الذي تأهل كمتصدر.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق الهلال لدور ربع النهائي متصدرًا لجدول ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن مولودية الجزائر الذي حلّ وصيفًا.

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