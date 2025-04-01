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موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة

09:00 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
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كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي نادي الأهلي نظيره الهلال السوداني اليوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل المباراة عبر قناة " بي إن سبورت 6"

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل، وتقام المباراة على ملعب شيخا ولد بيديا.

ومن سيفوز في مباراتي الذهاب والإياب سيواجه الفائز من مباراة صن داونز و الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام يوم 18 أبريل.

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