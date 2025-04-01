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نتائج مباريات أمس الإثنين 31 مارس

12:52 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    منتخب مصر 17 سنة
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    مصر وجنوب أفريقيا تحت 17 سنة
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    المغرب تحت 17 سنة
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    المغرب تحت 17 سنة
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كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم أمس الإثنين، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وتلقى منتخب مصر تحت سن 17 عام الهزيمة من منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم أفريقيا.

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا ضد بارما - (0-0)

لاتسيو ضد تورينو - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد لاس بالماس - (1-1)

نتائج مباريات كأس أمم أفريقيا تحت سن 17 عام

مصر ضد جنوب أفريقيا - (3-4)

بوركينا فاسو ضد الكاميرون - (2-1)

تنزانيا ضد زامبيا - (1-4)

المغرب ضد أوغندا - (5-0)

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بطولة أفريقيا تحت 17 سنة نتائج مباريات الأحد نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا مباريات الأحد
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