"قبل ظهوره الأفريقي الأول المحتمل".. ماذا قدم جراديشار مع الأهلي منذ انضمامه للفريق؟

كتب ـ يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الهلال السوداني اليوم الثلاثاء في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الأهلي غدا نظيره الهلال السوداني، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة الهلال، والتي شهدت تواجد اللاعب جراديشار للمرة الأولى في قائمة الفريق لمباراة أفريقية.

أرقام جراديشار مع الأهلي منذ الانضمام إلى الأهلي

وانضم النجم السلوفيني إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق فيهيرفار المجري.

وخاض اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، رفقة النادي الأهلي منذ الانضمام إلى المارد الأحمر، 8 مباريات جميعهم في بطولة الدوري المصري.

وخلال 8 مباريات خاضهم اللاعب السلوفيني مع الأهلي حتى الآن، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهما، بالإضافة إلى الحصول على ركلة جزاء.

وكانت مباراة جراديشار الأولى مع المارد الأحمر، هى مباراة الفريق أمام بيراميدز في الدور الأول بالدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وتمكن جراديشار حينها بتسجيل هدف والحصول على ركلة جزاء.

اقرأ أيضًا:

بيراميدز يوضح سبب إلغاء طلب استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2025/3/31/2763558/

محمود الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2025/4/1/2763606/