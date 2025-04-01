"تراجع ومطالب عاجلة ورد سريع".. كواليس 5 بيانات أشعلت الوسط الرياضي المصري في ليلة العيد

متابعة ـ مصطفى الجريتلي و محمد عبد الهادي

شهد مساء أمس الإثنين (ليلة العيد الأولى) 5 بيانات من 4 جهات مختلفة في تبعات لقرار رابطة الأندية مساء الأحد بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الموسم الجاري من الدوري.

اتحاد الكرة يعلن إلغاء بيراميدز طلبه باستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي

أعلن اتحاد الكرة المصري، تلقيه خطابًا عبر البريد الإلكتروني من نادي بيراميدز لإبلاغه بإلغاء طلبه السابق، الذي تقدم به لاستقدام حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي، لمزيد من التفاصيل..اضغط هنا

الأهلى يطلب استقدام حكام أجانب لمباراته مع بيراميدز

قال الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن الأهلي أرسل خطابًا لهم بالاستمرار في إجراءات استقدام الحكام الأجانب لمباراته أمام بيراميدز مع تحمله تكاليف استقدامهم، لمزيد من التفاصيل بخصوص ردة فعل اتحاد الكرة السريعة.. اضغط هنا

هاني سعيد يوضح سبب إلغاء طلب استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن إرسال النادي لخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد فيه إلغاء قراره السابق وطلبه بشأن استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة الفريق أمام الأهلي والمحدد لها يوم ١٢ أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي في ثاني جولات مرحلة حسم الدوري الممتاز، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

بيراميدز يعلن رسميًا التصعيد في أزمة إلغاء خصم الـ3 نقاط من الأهلي

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا بشأن قرار رابطة الأندية المحترفة بإلغاء خصم الثلاث نقاط المتعلقة بانسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، مهددًا بالتصعيد القانوني، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الزمالك يوجه 3 مطالب عاجلة لرابطة الأندية بعد تعديل عقوبة الأهلي

أعلن نادي الزمالك، إرساله خطابًا يتضمن 3 مطالب عاجلة من رابطة الأندية بعد تعديلها العقوبة الموقعة على النادي الأهلي بعد انسحابه من مباراتهما، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



