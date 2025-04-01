محمود الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

كتب - محمد عبد السلام:

حرص رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، على التواجد بالحصة التدريبية لفريقه مساء أمس الإثنين قبل مواجهة الهلال السوداني.

ويستضيف الأهلي مساء اليوم الثلاثاء نظيره الهلال السوداني ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الأهلي قد اختتم تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر تحضيراته مساء الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل، ومن سيفوز سيتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه الفائز من مباراة صن داونز والترجي