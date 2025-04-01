يورشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي بالكونفدرالية

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن القائمة الرسمية للمباراة المرتقبة ضد فريق الجيش الملكي المغربي، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات اياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضم يورتشيتش في قائمته 22 لاعباً على رأسهم إبراهيم عادل ورمضان صبحي وفيستون ماييلي، استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي .

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.