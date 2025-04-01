بيسيرو يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة ستيلينبوش

يضع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، اللمسات النهائية على خطة الفريق استعدادا لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية غدا.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام نظيره بطل جنوب أفريقيا، في الثالثة عصرا على ملعب الأخير في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويختتم الفريق الأبيض تدريباته اليوم الثلاثاء، على الملعب الذي سيحتضن المباراة، وسوف يعقد بيسيرو، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، من أجل شرح مواطن القوة والضعف للمنافس.

وسوف يضع بيسيرو خلال المحاضرة اليوم، الخطة اللازمة لمواجهة بطل جنوب أفريقيا، في ظل التركيز الشديد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التأهل في مباراة العودة.