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ستوري نجوم كرة القدم.. الاحتفال بالعيد.. تهنئة صلاح وكحك السعيد

01:30 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    عمر الساعي وعائلته
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    كهربا
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    عبد الله السعيد
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    لاعبي النادي الأهلي 1
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    احتفال إسلام محارب بعيد الفطر مع عائلته
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    احتفال مروان عطية وزوجته بعيد الفطر (5) (1)
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    زوجة أشرف داري تحتفل بعيد الفطر
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    زوجة أشرف داري تحتفل بعيد الفطر
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش
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شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين، مع سيطرة واضحة للاحتفال بعيد الفطر.

احتفال أشرف لاعب النادى الأهلى، خاصة بعد ظهوره بالقفطان رفقة زوجته وأبنائه وعدد من أسرته، وعلى الطريقة المصرية نشر عمر الساعي مجموعة من الصور مع والديه وخطيبته من صلاة العيد موجهاً لهم رسائل خاصة.

واختلفت احتفالات اللاعبين، إذ قضي رامي صبري نجم فاركو وزوجته الساعات الأولى من العيد بحمام السباحة بنشر صورة على أنغام أغنية:"العيد فرحة".

ورغم سفر بعثة الكرة بنادي الزمالك لخوض مواجهته الأفريقية ودخول لاعبي الأهلي معسكر، حرصوا على التقاط بعض الصور صباح العيد معاً، ونشر إمام عاشور صورة خلال حديثه مع صديقه المقرب محمود عبدالمنعم كهربا نجم الاتحاد الليبي.

أما بعثة الزمالك، فشارك عبدالله السعيد صورة لعلبة الكحك من داخل معسكر الأبيض.

وأخيراً احتفل كلا من مروان عطية نجم النادي الأهلي، وإسلام محارب لاعب طلائع الجيش بأول أيام العيد من زوجاتهم بإلتقاط مجموعة من الصور بعد انتهاء الصلاة

وقام النجم المصري محمد صلاح، بتهنئة الأمة الإسلامية والشعب المصري بعيد الفطر، من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد علينا كلنا".

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العيد أستوري النجوم أشرف داري الاحتفال بعيد الفطر
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