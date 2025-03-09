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صدمة للزمالك قبل مواجهة الأهلي بإصابة نجم الفريق

11:56 م الأحد 09 مارس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    زيزو وشيكابالا وناصر منسي
  • عرض 11 صورة
    ناصر منسي يحتفل بهدفه في مرمى الزمالك
  • عرض 11 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 11 صورة
    شيكابالا وناصر منسي
  • عرض 11 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 11 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 11 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 11 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 11 صورة
    ناصر منسي لاعب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    ناصر منسي
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كتب - مراسل مصراوي:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضربة قوية قبل مواجهة الأهلي في الجولة الأولى من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن نجم فريق الزمالك، ناصر منسي، تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال التدريبات الجماعية.

وأوضح المصدر أنه تم استبعاد اللاعب من معسكر الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة الأهلي.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الزمالك يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر.

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