مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

جيرونا

دوري أبطال آسيا للنخبة

النصر

- -
20:00

الإستقلال

جميع المباريات

إعلان

موقف شلبي من القمة بعد أزمته الأخيرة مع بيسيرو.. موقف يوضح

11:50 م الأحد 09 مارس 2025

مصطفى شلبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن كواليس استبعاد مصطفى شلبي من مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها، يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن القرار جاء لأسباب انضباطية، بعدما اعترض اللاعب على تغييره بين شوطي لقاء مودرن سبورت في كأس مصر.

وأوضح المصدر أن جلسة جمعت بين المدير الفني جوزيه بيسيرو وعبدالواحد السيد، مدير الكرة، عقب المباراة، وتم خلالها الاتفاق على توقيع عقوبة مالية كبيرة على شلبي بقرار إداري من عبدالواحد السيد، بينما جاء استبعاده من القمة بقرار فني من بيسيرو.

وعن تصرف اللاعب بحذف صفته كلاعب في الزمالك وتغيير صورته على "إنستجرام"، أكد المصدر أن إدارة النادي ترفض التعليق على الأمر، مشددًا على أن التركيز الحالي منصب بالكامل على مباراة القمة أمام الأهلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك مصطفى شلبي مباراة القمة الأهلي الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصرفيون: بنكا الأهلي ومصر ينتظران ضوء المركزي لوقف شهادات الـ27%
بعد هبوط التضخم.. توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع المركزي المقبل
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس