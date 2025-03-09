موقف شلبي من القمة بعد أزمته الأخيرة مع بيسيرو.. موقف يوضح

كتب - مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن كواليس استبعاد مصطفى شلبي من مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها، يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن القرار جاء لأسباب انضباطية، بعدما اعترض اللاعب على تغييره بين شوطي لقاء مودرن سبورت في كأس مصر.

وأوضح المصدر أن جلسة جمعت بين المدير الفني جوزيه بيسيرو وعبدالواحد السيد، مدير الكرة، عقب المباراة، وتم خلالها الاتفاق على توقيع عقوبة مالية كبيرة على شلبي بقرار إداري من عبدالواحد السيد، بينما جاء استبعاده من القمة بقرار فني من بيسيرو.

وعن تصرف اللاعب بحذف صفته كلاعب في الزمالك وتغيير صورته على "إنستجرام"، أكد المصدر أن إدارة النادي ترفض التعليق على الأمر، مشددًا على أن التركيز الحالي منصب بالكامل على مباراة القمة أمام الأهلي.