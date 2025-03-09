"ممكن نكسب الأهلى وبلاش الدرع".. عمرو أديب يوجّه رسالة للاعبي الزمالك قبل القمة

كتب - نهى خورشيد:

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة خاصة إلى لاعبي الزمالك قبل خوض مواجهة القمة أمام الأهلي في بداية الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس":"لم يعد امام الزمالك الا بطوله ديربى الاهلى، لو كسبنا الماتش يكون فيه تعويض كبير عن الدرع والكلام ده، ممكن نكسب ؟".

وأضاف:"طبعا بس شيل من دماغك كل التاريخ القديم وافتكر التلاتين نقله اللى فى اخر ماتش، المكسب مهم يا شباب وكفايه كميه السعاده اللى حنعيش فيها لاخر الموسم".

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين القطبين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يناير، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.