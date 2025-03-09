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مسافر وراجع يا صاحبي.. رجل الأعمال رمضان حسني ينشر مفاجأة لأفشة من داخل الطائرة في قضية الشيك

10:44 م الأحد 09 مارس 2025
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    محمد مجدي أفشة
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    محمد مجدي أفشة 1
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    محمد مجدي أفشة يحضر افتتاح دورة مركز شباب كفر حكيم الرمضانية (2)
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كتب - يوسف محمد:

أثارت أزمة لاعب النادي الأهلي محمد مجدى أفشة ورجل الأعمال رمضان حسني، حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما اتهم نجم الأهلي رجل الأعمال بالنصب عليه.

ونشر رمضان حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو لمكالمة جمعته مع نجم الأهلي في وقت سابق، جاء نصها كالتالي: "يا رمضان يا حبيبي، أنا في الطيارة أهو يا حبيبي، خلص موضوع الأرض أنت، إن شاء الله هرجع مصر ونظبط موضوع الشيك مع بعض".

وأرفق حسني مع الفيديو آية قرآنية: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أصدرت يوم السبت الماضي حكما ضد رجل الأعمال بالسجن لمدة ثلاثة سنوات، مع تغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدنى مبلغ قدره 10 آلاف جنيه.

ويذكر أن أفشة كان قد تقدم ببلاغ في شهر يناير الماضي، ضد رجل الأعمال رمضان حسن، يتهمه بالاستيلاء على 13 مليون جنيه.

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