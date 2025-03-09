مصطفي شلبي يصدم الزمالك بهذه الطريقة

كتب - محمد القرش:

شهدت الأيام الماضية أزمة للاعب مصطفى شلبي داخل نادي الزمالك، بسبب تراجع مستواه وعدم تقديم الأداء المنتظر منه.

واقترب اللاعب صاحب الـ 30 عاما من الرحيل عن الزمالك، حيث أزال صورته بقميص الزمالك عبر حسابه على منصة "إنستجرام" بجانب وصفه "لاعبا للزمالك".

وساهم شلبي في 6 أهداف خلال 27 مباراة "1.727 دقيقة" مع الزمالك بجميع المسابقات في موسم 2024/25.

يُذكر أن مصطفى انضم للفارس الأبيض في موسم 2022/23 قادما من إنبي، في صفقة بلغت قيمتها 1.20 مليون يورو.

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