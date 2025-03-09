وليد سليمان ينشر صورة له مع أبوتريكة ويعلق

كتب - نهى خورشيد

نشر وليد سليمان نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، صورة له مع محمد أبو تريكة أشهر لاعبي القلعة الحمراء في جيل التسعينيات.

وشارك سليمان عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له مع أمير القلوب خلال أهدائه قميص الأهلى الجديد.

وظهر محمد أبو تريكة مؤخراً في بداية الإعلان الترويجي لاستاد القلعة الحمراء الجديد، برفقة نجوم الأهلى.

وفي سياق متصل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر نادي بيراميدز.