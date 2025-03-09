خبير تحكيمي يحسم الجدل حول 11حالة تحكيمية لبيراميدز في الدور الأول بالدوري

كتب- محمد عبدالهادي:

بعد ختام الدور الأول من الدوري المصري، كانت هناك العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل لكثير من الأندية التي اشتكت من الأخطاء التحكيمية.

في هذا السياق نعرض عبر "مصراوي" أبرز الحالات التحكيمية التي اثارت الجدل لعدد من الأندية، وستكون البداية مع الفريق المتصدر في الدور الأول وهو نادي بيراميدز.

و تواصلنا عبر "مصراوي" مع الحكم الدولي السابق توفيق السيد للوقوف على صحة أو خطأ أبرز القرارات التحكيمية التي أثارت الجدل في مباريات بيراميدز بالدور الأول للدوري ووصلت إلى 11 حالة كالتالي:

مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالجولة الـ17

آخر اللقطات المثيرة للجدل في مباريات بيراميدز، كانت في لقاء سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ17 والأخيرة من الدور الأول للدوري المصري.

حيث شهدت المباراة احتساب ركلة جزاء لبيراميدز وإلغاء هدف لصالح سيراميكا سجله فخري لاكاي، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو، حيث قرر أمين عمر حكم المباراة إلغاؤه بداعي وجود مخالفة لصالح بيراميدز في بداية اللعبة.

وفي هذا السياق قال توفيق السيد: "في البداية بالنسبة لحالة إلغاء هدف سيراميكا، فهناك بالفعل إعاقة واضحة للاعب بيراميدز والمخالفة موجودة بالفعل، وحكم المباراة كان قريبًا من الواقعة لذلك قرار حكم الفيديو سليم باستدعاء حكم الساحة وإلغاء الهدف".

وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها بيراميدز قال: " أرى أن القرار صحيح لأن هناك إهمال من مدافع سيراميكا أحمد رمضان بيكهام".

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الجولة الـ16 من الدوري المصري

شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح ابراهيم عادل لاعب بيراميدز بعد تدخل محمود متولي مدافع الاتحاد في الدقيقة 54.

وقال توفيق السيد عن هذه الحالة: "ركلة الجزاء التي تم احتسابها لصالح إبراهيم عادل غير صحيحة، بل إن إبراهيم هو من صنع المخالفة.

وتابع: " محمود متولي في هذه اللقطة كان واقفًا مكانه ولم يقم بمد قدمه وإبراهيم عادل هو من اختلق المخالفة وبالتالي قرار غير صائب باحتسابها ركلة جزاء وكان يجب على حكم الفيديو استدعاء محمد الحنفي".

مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الجولة الـ15 من الدوري المصري

شهدت حالة جدلية بعد تدخل عنيف من اللاعب أحمد سامي مدافع بيراميدز مما استدعى حصوله على بطاقة صفراء.

وقال توفيق السيد عن هذه الحالة: "اختلف مع محمد معروف وكان أحمد سامي يستوجب البطاقة الحمراء مباشرة".

مباراة بيراميدز ومودرن سبورت في الجولة الـ14

شهدت إلغاء هدف لصالح مودرن من جانب الحكم محمود بسيوني، بسبب تداخل مع أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وقال توفيق السيد: "الحقيقى أن هذه الكرة لا يوجد بها مخالفة، وكان على الحكم أن ينتظر استكمال الهجمة وعدم اطلاق صافرته، ولكن أرى أن التدخل ليس به مخالفة من الأساس وكان يجب الانتظار ومن ثم إصدار قراره لأنه اطلق الصافرة وبعدها الكرة دخلت هدف".

مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الجولة الـ13 من الدوري المصري

وتولى إدارتها الحكم محمود وفا، والتي شهدت إلغاء هدف لابراهيم عادل بسبب اشتراك اللاعب فيستون مايلي مع لاعب الحرس.

وقال توفيق السيد: "أري أن قرار إلغاء الهدف صحيح لأن هناك دفع واضح من مهاجم بيراميدز للاعب حرس الحدود، وكان يجب إلغاؤه في الملعب دون العودة لتقنية الفيديو لان الحالة من لعبة ثابتة".

مباراة بيراميدز ضد سموحة بالجولة الـ12

أدارها تحكيميًا إبراهيم محمد وكانت هناك العديد من الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل.

أبرزها لمسة يد على علي جبر مدافع بيراميدز في الدقيقة 90 لم تحتسب ركلة جزاء، بجانب الشكوك حول هدف على جبر في الدقيقة 90+6 بداعي التسلل ولكن تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقال توفيق السيد:" في هذه المباراة سموحة كان يستحق ركلة جزاء لم يتم احتسابها بعدما لمست الكرة يد مدافع بيراميدز وكان يجب على حكم الفيديو استدعاء حكم الملعب ".

أما عن هدف بيراميدز فقال: "هدف بيراميدز في مرمى سموحة صحيح ولا يوجد به أي تسلل".

مباراة بيراميدز والزمالك التي أقيمت في الجولة الـ11 من الدوري المصري

أدارها محمود بسيوني وانتهت بخسارة الأبيض بثلاثية نظيفة، وكانت هناك ركلة جزاء مشكوك فيها لصالح بيراميدز لم تحتسب بعد لمس الكرة في يد الونش مدافع الفريق الأبيض.

قال توفيق السيد :" بيراميدز استحق ركلة جزاء في هذه اللقطة وحكم المباراة أخطأ في عدم احتسابها ضد الزمالك".

وأوضح: "يد محمود حمدي الونش لم تكن في وضعها الطبيعي، حيث كانت حركتها إضافية بعدما كانت يده في وضعها الطبيعي".

مباراة بيراميدز والأهلي في الجولة العاشرة

أدارها الحكم محمود البنا والتي شهدت طرد أحمد توفيق واحتساب ركلة جزاء لكل فريق.

قال توفيق السيد:" حالة طرد أحمد توفيق أري أنه قرار صحيح مية في المية لأن اللاعب رفع مرفق يده بدون داعي حيث أن الكرة كانت في الأرض وبالتالي لا داعي لـ"مرجحة" اليد.

وعن ركلة الجزاء التي تم احتسابها للأهلي قال توفيق السيد: "اتفق مع حكم المباراة حيث هناك إهمال من لاعب بيراميدز، والقرار صحيح".