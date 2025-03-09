عاشور وجاد.. أبرز 8 إحصائيات من الدور الأول للدوري المصري

كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، والتي حسمت مجموعتي المنافسة على اللقب والهروب من الهبوط.

أندية مجموعة الصراع على اللقب

بيراميدز

الأهلي

الزمالك

المصري

البنك الأهلي

سيراميكا كليوباترا

فاركو

بتروجيت

حرس الحدود

أندية مجموعة الهروب من الهبوط

زد

طلائع الجيش

سموحة

الاتحاد السكندري

الجونة

غزل المحلة

الإسماعيلي

إنبي

مودرن سبورت

أبرز 8 إحصائيات من الدور الأول للدوري المصري

الأكثر مساهمة: أمام عاشور (9 أهداف، 4 تمريرات حاسمة)

الأكثر حفاظا على نظافة الشباك: محمود جاد ومحمد علاء - 8 مباريات

الأكثر انتصارا: بيراميدز - 13 مباراة

الأكثر تعادلا: زد - 9 مباريات

الأكثر خسارة: زد - 10 مباريات

الأقوى هجوميا: بيراميدز - 32 هدفا

الأقوى دفاعيا: الأهلي - 9 أهداف

أفضل فارق أهداف: بيراميدز - 22 هدفا