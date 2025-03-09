مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الريان

جميع المباريات

إعلان

عاشور وجاد.. أبرز 8 إحصائيات من الدور الأول للدوري المصري

08:28 م الأحد 09 مارس 2025

درع الدوري المصري الجديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، والتي حسمت مجموعتي المنافسة على اللقب والهروب من الهبوط.

أندية مجموعة الصراع على اللقب

بيراميدز

الأهلي

الزمالك

المصري

البنك الأهلي

سيراميكا كليوباترا

فاركو

بتروجيت

حرس الحدود

أندية مجموعة الهروب من الهبوط

زد

طلائع الجيش

سموحة

الاتحاد السكندري

الجونة

غزل المحلة

الإسماعيلي

إنبي

مودرن سبورت

أبرز 8 إحصائيات من الدور الأول للدوري المصري

الأكثر مساهمة: أمام عاشور (9 أهداف، 4 تمريرات حاسمة)

الأكثر حفاظا على نظافة الشباك: محمود جاد ومحمد علاء - 8 مباريات

الأكثر انتصارا: بيراميدز - 13 مباراة

الأكثر تعادلا: زد - 9 مباريات

الأكثر خسارة: زد - 10 مباريات

الأقوى هجوميا: بيراميدز - 32 هدفا

الأقوى دفاعيا: الأهلي - 9 أهداف

أفضل فارق أهداف: بيراميدز - 22 هدفا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أندية مجموعة الصراع على اللقب أندية مجموعة الهروب من الهبوط إمام عاشور الأهلي بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ماذا يحدث قبل القمة 130 بين الأهلي والزمالك؟ (تغطية خاصة)
الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة