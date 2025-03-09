بعد تدهور حالته الصحية.. زيارة خاصة من أفشة لأمح الدولي (صور)

كتب - محمد القرش:

شهدت الأسابيع الماضية تدهور حالة صديق اللاعبين المشهور بـ "أمح الدولي"، مما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات.

وحرص نجم النادي الأهلي والكرة المصرية، محمد مجدي أفشة، على زيارة أمح الدولي في المستشفى.

وكان قد استقبل أمح الدولي زيارة خاصة من الصديق المقرب له، محمود عبد المنعم كهربا، يوم الاثنين الماضي.

وجاءت زيارة أفشة قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي والزمالك في القمة المصرية، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مواجهات الجولة الاولى من الدو الثاني.

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