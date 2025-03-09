مصدر يكشف موقف ناصر منسي من المشاركة أمام الأهلي في مباراة القمة

كتب - يوسف محمد:

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خضوع اللاعب ناصر منسي مهاجم الفريق غدا، لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني أو المرحلة الختامية، لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "ناصر منسي سيخضع لكشف طبي غدا الإثنين، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة القمة المقبلة بالدوري أمام الأهلي".

ويعاني ناصر منسي من إصابة بشد في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة في مباراة الفارس الأبيض أمام مودرن سبورت، يوم الجمعة الماضي في بطولة كأس مصر، التي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

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