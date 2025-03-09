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"أمور انضباطية".. مصدر يكشف سبب استبعاد مصطفى شلبي من قائمة الزمالك في القمة

06:35 م الأحد 09 مارس 2025
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    احتفال مصطفى شلبي
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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كتب - مراسل مصراوي:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد مصطفى شلبي من قائمة الفريق، التي ستخوض مباراة القمة المقبلة أمام النادي الأهلي.

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجهاز الفني للزمالك قرر استبعاد مصطفى شلبي من مباراة القمة لأسباب انضباطية".

وأضاف: "استبعاد اللاعب جاء، على خلفية اعتراضه بعد استبداله في مباراة مودرن سبورت الأخيرة في بطولة كأس مصر".

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

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