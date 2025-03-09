كتب - مراسل مصراوي:

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالنادي الأهلي، عدد من اللاعبين خلال مواجهة القمة المقبلة أمام نادي الزمالك، في إطار منافسات بطولة الدوري المقبلة.

ومن المقرر إقامة مباراة القمة بين المارد الأحمر أمام نظيره الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائي لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأهلي يفتقد لخدمات لكلا من: " محمد مجدى أفشة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، عمر الساعي، علي معلول، طاهر محمد، يحيى عطية الله وسمير محمد".

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، جمعهم من 17 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة من عدد المباريات.

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