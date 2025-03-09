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رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح بالموسم الجاري من الدوري الإنجليزي

04:01 م الأحد 09 مارس 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يواصل النجم المصري بصفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، كتابة التاريخ وتكسير الأرقام القياسية بقميص ناديه.

محمد صلاح كان قد سجل هدفين في فوز ليفربول بثلاثية مقابل هدف على نظيره ساوثهامبتون مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري.

ووصل صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 267 بقميص الريدز كثالث أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية مع نادِ واحد بالدوري الإنجليزي.

ويتصدر القائمة نجم مانشستر يونايتد السابق واين روني بـ 276 مساهمة تهديفية و زميله السابق ريان جيجز برصيد 271.

ولن يكون الأمر صعبًا بالنسبة لمحمد صلاح في المساهمة بـ10 أهداف خلال الـ 9 مباريات المتبقية بالموسم الجاري من الدوري في ظل معدله التهديفي.

ويتصدر صاحب الـ 32 عاماً جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري برصيد 27 نقطة بفارق 7 نقاط عن هالاند نجم مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

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