مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الريان

جميع المباريات

إعلان

أحمد حمدي يعود للمشاركة في مران الزمالك بعد غياب طويل

04:00 م الأحد 09 مارس 2025

أحمد مجدي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت عصر اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري، مشاركة أحمد حمدي بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي كان يعاني منها بقطع في الرباط الصليبي

وعاد أحمد حمدي للمشاركة في تدريبات الكرة بشكل تدريجي تحت متابعة خاصة من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي خلال الفترة الماضية

وسيخضع اللاعب لقياسات طبية جديدة خلال الفترة المقبلة لتحديد عودته للتدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد مجدي الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك عودة أحمد مجدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح بالموسم الجاري من الدوري الإنجليزي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ماذا يحدث قبل القمة 130 بين الأهلي والزمالك؟ (تغطية خاصة)
الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة