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قبل مواجهة الثلاثاء.. ماذا يفعل كولر في مباريات الزمالك؟

03:35 م الأحد 09 مارس 2025
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    كولر
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    مارسيل كولر
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    المدرب السويسري مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق الأهلي مساء يوم الثلاثاء المقبل ضيفاً على نظيره الزمالك عند 09:30 مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة بمجموعة التتويج في الدوري.موعد مباراة الزمالك والأهلي

تاريخ مواجهات كولر أمام الزمالك

وسبق وواجه كولر فريق الزمالك بـ9 مباريات سابقة بمختلف المسابقات؛ إذ فاز بـ 6 مباريات وتعادل في واحدة وخسر مباراتين.

وفاز كولر مع الأهلي أمام الزمالك ببطولة السوبر 2021/22 وكأس مصر 22/23 والسوبر المصري 2024/25 بركلات الترجيح.

ولكنه خسر السوبر الأفريقي بموسم 2024/25 بركلات الترجيح.

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي الوصيف.

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