"بن شرقي والشناوي".. مصراوي يكشف قائمة الأهلي استعدادا مواجهة الزمالك

كتب- مصراوي:

ينشر موقع مصراوي، القائمة التي أختارها، مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، استعدادا لمواجهة الزمالك بعد غد الثلاثاء.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في التاسعة والنصف مساء بعد غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري المصري.

وتقر أن يدخل الفريق الأحمر في معسكرا مغلقا، عقب مران اليوم، استعدادا للمباراة الهامة، حيث يعمل السويسري كولر على زيادة تركيز اللاعبين.

وجاءت القائمة المختارة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، حمزة علاء

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد نيدفيد، حسين الشحات، محمد عبدالله، أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار، وسام أبوعلي.