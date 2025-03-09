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"مرشح مصري".. مصدر باتحاد الكرة يكشف مفاجآة بخصوص حكام مباراة الزمالك والأهلي

03:19 م الأحد 09 مارس 2025
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كتب ـ أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر عن مفاجآة بخصوص مباراة الزمالك والأهلي المقبلة في الدوري لم يعتد الفريقان وجماهيرهما عليها بصورة كبيرة بالسنوات الماضية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن الزمالك والأهلي لم يتقدما بطلب رسمي للاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباراتهما كما كان معتاداً.

وأشار المصدر إلى أن اتحاد الكرة لم يخاطب أي اتحاد أوروبي حتى هذه اللحظة؛ للاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي نظرًا لضيق الوقت.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الحكم المصري محمود بسيوني هو الأقرب لإدارة المباراة.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الأهلي عند التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة بمجموعة التتويج في الدوري.

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي الوصيف.

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