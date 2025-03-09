6 حكام مصريين يغادرون القاهرة بقرار كاف قبل مباراة القمة

كتب- محمد خيري:

تكرر أن يغادر القاهرة مساء اليوم، الحكام المصريون المختارون للمشاركة في معسكر نخبة قارة أفريقيا، المقررة إقامته في كوت ديفوار لمدة 5 أيام.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 6 حكام مصريين للدخول في معسكر حكام النخبة "A"، المقررة إقامته في كوت ديفوار خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري.

والحكام المختارون هم: أمين عمر ومحمد معروف ومحمود البنا (حكام الساحة)، محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه (حكمان مساعدان)، وحكم تقنية بالفيديو محمود عاشور.

ويشارك الحكام المصريون في مباريات الحسم لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك المواجهات الحاسمة لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ويستعد الاتحاد المصري لكرة القدم، لإعلان حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي مقرر لها بعد غدا الثلاثاء، ولم يتم الاستقرار على الاختيار سواء مصري أو أجنبي.