القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن المكاسب المالية التي سيحصل عليها النادي الأهلي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إثر مشاركته بكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 14 يونيو وحتي 13 يوليو المقبل.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن مسؤولي فيفا أخبروا نظرائهم في الأهلي خلال ورش العمل خلال الفترة الماضية بأن النادي قد ضمن الحصول على الحد الأدنى من المشاركة وهو 10 مليون دولار ما يتخطى مبلغ 500 مليون جنيه.

وأضاف المصدر:"المبلغ قد يزيد بمقدار 2 مليون دولار بسبب نسبة الشعبية التي يحددها فيفا للأندية المشاركة في البطولة، وقد يصل ما سيحصل عليه الأهلي إلى 12 مليون دولار ما يتخطى الـ 600 مليون جنيه وستكون هناك ورشة عمل بولاية ميامي خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس المقبل سيشارك بها وفد من الأهلي برئاسة محمد رمضان المدير الرياضي سيعرف خلالها المكافأت الكاملة وكذلك الطريقة التي يتم توزيع بها المقابل المادي الخاص بشعبية كل نادي مشارك وتصنيفه ولكن الأهلي ضمن الحصول على 6 ملايين دولار".

ونوه المصدر إلى أن الأهلي إذا تجاوز الدورالأول سيضمن الحصول على 7 ملايين دولار أخرى ومع كل دور تزيد نسب المكافأت.

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

وسبق وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجائزة المالية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبلغ قيمته مليار دولار توزع على الأندية الـ32 المشاركين في البطولة.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025، برفقة فريق بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

يذكر أن فريق الأهلي يفتتح بطولة كأس العالم للأندية 2025 ضد إنتر ميامي يوم 15 يونيو.

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