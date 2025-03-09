"كل التوفيق للفريقين".. استاد القاهرة يعلن الجاهزية لاستقبال قمة الأهلي والزمالك

كتب- محمد خيري:

يستعد استاد القاهرة الدولي، لاستضافة مباراة الزمالك والأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، بعد غد الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لبطل الدوري، على استاد القاهرة الدولي، في التاسعة والنصف مساء.

ونشر الحساب الرسمي لاستاد القاهرة الدولي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للملعب وكتب: "يستضيف ستاد القاهرة الثلاثاء القادم الساعة التاسعة والنصف مساء، مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك والأهلي ضمن مباريات المرحلة النهائية في أسبوعها الأول بدوري نايل، كل التوفيق للفريقين".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.