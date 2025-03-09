"تسلمها الجهاز الفني".. الزمالك يستعين بأحدث الأجهزة في العالم قبل مواجهة الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، الاستعانة بأحدث الاجهزة، لمساعدة الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، قبل مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، بعد غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في التاسعة والنصف مساء.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "تم تزويد الجهاز الطبي بأحدث أجهزة العلاج الطبيعي والاستشفاء في العالم".

وأضاف المصدر: "تم تصميم عيادة داخل المعسكر للاستشفاء، لمساعدة الجهاز الفني والطبي".

وتابع: "تم تزويد الجهاز الفني، بأحدث الكاميرات لمساعدة المحلل الفني، للتعارف على المنافسين بشكل أفضل".

وأتم تصريحاته: "وبالفعل تستلم الجهاز الفني والطبي كل الأجهزة الجديدة، ويتم العمل بها قبل مباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.