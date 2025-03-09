هل يشارك ناصر منسي في مواجهة الأهلي؟.. الغندور يوضح

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف الثنائي محمود جهاد وناصر منسي من اللحاق بمواجهة الزمالك والأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، بعد غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة للتويج ببطولة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

وقال "الغندور"، خلال برنامجه ستاد المحور: "محمود جهاد سيخضع لاختبار طبي بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية ومن الصعب لحاقه بالقمة".

وتابع: "ناصر منسي سيكون جاهزا لمواجهة الأهلي بالرغم من غيابه أمام مودرن سبورت، اللاعب كان يشعر بالإرهاق ولكنه جاهز للقمة".

ويعد ناصر منسي هو هداف فريق الزمالك خلال الفترة الحالية، حيث أحرز 8 أهداف في بطولة الدوري المصري الممتاز، وبفارق هدف وحيد عن متصدر الترتيب إمام عاشور لاعب الأهلي برصيد 9 أهداف.

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