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موعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام جنوب أفريقيا والقناة الناقلة

11:55 ص الأحد 09 مارس 2025

محمد عنتر لاعب منتخب المحليين

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كتب- محمد خيري:

يستضيف منتخب مصر للمحليين نظيره الجنوب أفريقيا، مساء اليوم الأحد، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنطلق مباراة منتخب مصر للمحليين مع نظيره جنوب أفريقيا، في التاسعة والنصف مساء اليوم، في إياب التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب أفريقيا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أحرز هدف الفراعنة محمد عنتر، لاعب فريق المقاولون العرب.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

وتنطلق أحداث مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره الجنوب أفريقيا في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة "أون سبورت 1"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويبحث منتخب مصر خلال مواجهة اليوم أمام جنوب أفريقيا عن تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى الدور المقبل في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين 2025، علمًا بأن التعادل السلبي سيكون كافيًا.

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