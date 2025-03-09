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نجم الزمالك السابق يتحدث عن مصير زيزو داخل جدران الأبيض

11:25 ص الأحد 09 مارس 2025

أحمد سيد زيزو

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كتب- محمد خيري:

قال محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق إن ناصر منسي مهاجم مجتهد ويستحق التواجد في التشكيل الأساسي للأبيض خلال الفترة المقبلة، وأحمد سيد زيزو سوف يستمر.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وأوضح "صلاح" خلال تصريحاته في برنامج ستاد المحور: "جماهير الزمالك جددت الثقة في ناصر منسي بعد تألقه الفترة الماضية وتسجيله العديد من الأهداف".

وتابع: "زيزو لا يلعب في مركز الأساسي مع الزمالك، ويجب أن يلعب في مكانه الناحية اليمنى، واللاعب لن يرحل عن جدران القلعة البيضاء".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي بعد غدا الثلاثاء، في التاسعة والنصف مساء، في الجولة الأولى من من المرحلة الحاسمة للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

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