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"على رأسهم الزمالك وبيراميدز".. قائمة المتأهلون لربع نهائي كأس مصر

11:08 ص الأحد 09 مارس 2025

الزمالك بيراميدز مصطفى شلبي

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كتب ـ مصطفى الجرتيلي:

أختتمت مساء يوم أمس السبت منافسات دور الـ16 من النسخة الجارية لبطولة كأس مصر لتسفر عن 8 متأهلين إلى الدور التالي من المسابقة.

وجاء على رأس المتأهلين إلى دور ربع النهائي ناديي الزمالك وبيراميدز في ظل غياب الأهلي؛ تنفيذًا لعقوبة انسحابه من النسخة الماضية.

المتأهلون لربع نهائي كأس مصر 2024/25:

إنبي 1 ـ الإسماعيلي

سيراميكا كليوباترا 2 - 0 طلائع الجيش

سموحة 1 - 0 زد

الجونة 3 - 1 تيم

الزمالك 2 - 1 مودرن فيوتشر

البنك الأهلي 3 ـ 1 المصري

غزل المحلة 1 ـ 0 فاركو

بيراميدز 2 - 0 المقاولون العرب

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر

الزمالك ضد سموحة - السبت 15 فبراير - 9.30 مساء

سيراميكا كليوباترا ضد الجونة - الجمعة 14 فبراير - 9.30 مساء

بيراميدز ضد إنبي - السبت 15 فبراير - 9.30 مساء

غزل المحلة ضد البنك الأهلي - السبت 15 فبراير - 9.30 مساء

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