قرار صارم من بيسيرو.. 3 تحركات للزمالك قبل مباراة القمة

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي، بعد غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم الأحد على ملعب النادي، بعدما منح بيسيرو اللاعبين راحة من التدريبات أمس السبت، بعد تحقيق الفوز على مودرن سبورت يوم الجمعة في بطولة كأس مصر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

ووضع البرتغالي جوزيه بيسيرو، عدد من الضوابط والقرارات، للاعبين من أجل الاستعداد الجاد لهذه المباراة.

3 تحركات للزمالك قبل القمة

1- قرر المدير الفني البرتغالي الدخول في معسكرا مغلقا، عقب مران اليوم، بأحد الفنادق الكبرى، حتى موعد المباراة، من أجل زيادة التركيز لدى اللاعبين، في المباراة الهامة.

2- وفرض المدير الفني البرتغالي السرية التامة على مران الفريق، وطالب جهازه المعاون بغلق الحديث عن المباراة، والتركيز فقط مع اللاعبين على الجوانب النفسية قبل التعليمات الفنية.

3- منح اللاعبين من استخدام السوشيال ميديا، أو وسائل الإعلام، ومن يخالف التعليمات يعرض للعقوبات الفورية.