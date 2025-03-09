سيطرة أهلاوية وصدارة بيضاء.. أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في الدوري المصري
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كتب - محمد القرش:
شهد قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في الدوري المصري الممتاز سيطرة للاعبي النادي الأهلي، وتصدر نجم فريق الزمالك.
وتصدر أحمد سيد زيزو قائمة أكثر 10 لاعبين قيمة تسويقية بـ 4 مليون يورو، بينما تواجد 7 لاعبين من النادي الأهلي في القائمة. (وفقا لترانسفير ماركت)
أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في الدوري المصري
1. أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 4 مليون يورو
2. أشرف بن شرقي (الأهلي) - 3.50 مليون يورو
3. وسام أبو علي ( الأهلي) - 3.50 مليون يورو
4. إمام عاشور (الأهلي) - 3.50 مليون يورو
5. مروان عطية (الأهلي) - 2.50 مليون يورو
6. أحمد قندوسي (سيراميكا) - 2.50 مليون يورو
7. يحيى عطية الله (الأهلي) - 2.20 مليون يورو
8. إبراهيم عادل (بيراميدز) - 2.20 مليون يورو
9. أشرف داري (الأهلي) - 1.80 مليون يورو
10. رضا سليم (الأهلي) - 1.80 مليون يورو
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