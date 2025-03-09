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سيطرة أهلاوية وصدارة بيضاء.. أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في الدوري المصري

08:30 ص الأحد 09 مارس 2025
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    أشرف بن شرقي
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    وسام أبو علي
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    إمام عاشور من نهائي كأس مصر
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    احتفال مروان عطية
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    أحمد قندوسي
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    يحيى عطية الله
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    إبراهيم عادل (17)
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    أشرف داري
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    رضا سليم
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كتب - محمد القرش:

شهد قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في الدوري المصري الممتاز سيطرة للاعبي النادي الأهلي، وتصدر نجم فريق الزمالك.

وتصدر أحمد سيد زيزو قائمة أكثر 10 لاعبين قيمة تسويقية بـ 4 مليون يورو، بينما تواجد 7 لاعبين من النادي الأهلي في القائمة. (وفقا لترانسفير ماركت)

أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في الدوري المصري

1. أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 4 مليون يورو

2. أشرف بن شرقي (الأهلي) - 3.50 مليون يورو

3. وسام أبو علي ( الأهلي) - 3.50 مليون يورو

4. إمام عاشور (الأهلي) - 3.50 مليون يورو

5. مروان عطية (الأهلي) - 2.50 مليون يورو

6. أحمد قندوسي (سيراميكا) - 2.50 مليون يورو

7. يحيى عطية الله (الأهلي) - 2.20 مليون يورو

8. إبراهيم عادل (بيراميدز) - 2.20 مليون يورو

9. أشرف داري (الأهلي) - 1.80 مليون يورو

10. رضا سليم (الأهلي) - 1.80 مليون يورو

أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في الدوري المصري

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أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في الدوري المصري زيزو إمام عاشور الأهلي الزمالك وسام أبو علي
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