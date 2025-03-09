كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، متابعة مباراة قمة الكرة المصرية والتي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، في سهرة رمضانية ينتظرها كل متابعي الكرة المصرية.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر رمضان

ومباراة يوم الثلاثاء المقبل، ستحمل الرقم 15 في تاريخ مواجهات المارد الأحمر أمام الزمالك، في شهر رمضان، حيث سبق أن تواجها معا في 14 مباراة من قبل، خلال هذا الشهر الكريم.

وخلال 14 مباراة سابقة، جمعت بين الأهلي والزمالك في شهر رمضان الكريم، فإننا نجد أن الأهلي، نجح في تحقيق الفوز في 7 مباريات، تلقى الهزيمة في 3 لقاءات فقط، فيما حضر التعادل بينهما في 4 مباريات.

وتمكن لاعبو المارد الأحمر من تسجيل 20 هدفا، في شباك الزمالك خلال مواجهات شهر رمضان، فيما تلقت شباكهم 12 هدفا.

وتعود أكبر نتيجة في مواجهات الفريقين معا خلال شهر رمضان الكريم، إلى عام 2004، حينما تمكن الأهلي من تحقيق الفوز، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في بطولة الدوري المصري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويدخل المارد الأحمر اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

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