الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة بعد فوز مثير على الزمالك

كتبت - نهى خورشيد:

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري بعد فوزه الصعب على غريمه الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

شهد اللقاء تنافسًا قويًا، حيث تقدم الزمالك بالفوز في الشوط الأول (25-22)، لكن الأهلي عاد بقوة ليحسم الشوط الثاني (28-26) والثالث (25-22).

ونجح الزمالك في إدراك التعادل بالفوز بالشوط الرابع (25-23)، ليلجأ الفريقان إلى شوط فاصل انتهى لصالح الأهلي بنتيجة 17-15، ليحقق اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وتوقفت المباراة مؤقتًا قبل الشوط الرابع بسبب بعض أحداث الشغب الجماهيري، إلا أن الأجواء هدأت سريعًا واستكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فاز بتروجت على سبورتنج بنتيجة 3-1، ليحصد المركز الثالث في البطولة.